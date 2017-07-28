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В Європарламенті запропонували надати Саакашвілі громадянство Литви

Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі
Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
В Європарламенті запропонували надати Саакашвілі громадянство Литви Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP

На думку Ауштрявічюса, перш за все Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, яка надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.

"Надання громадянства Литви – складна справа, її правове регламентування – суворе. Але не відкидаю і такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка б замовила слово за колишнього керівника Грузії", – вважає Ауштрявічюс, пише в п'ятницю Baltnews.

Колишній дипломат консерватор Жигімантас Павільоніс так само вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Саакашвілі.

Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

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