В Європарламенті запропонували надати Саакашвілі громадянство Литви
На думку Ауштрявічюса, перш за все Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, яка надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.
"Надання громадянства Литви – складна справа, її правове регламентування – суворе. Але не відкидаю і такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка б замовила слово за колишнього керівника Грузії", – вважає Ауштрявічюс, пише в п'ятницю Baltnews.
Колишній дипломат консерватор Жигімантас Павільоніс так само вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Саакашвілі.
Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
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