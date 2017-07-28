В Європарламенті запропонували надати Саакашвілі громадянство Литви

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

На думку Ауштрявічюса, перш за все Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, яка надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.

"Надання громадянства Литви – складна справа, її правове регламентування – суворе. Але не відкидаю і такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка б замовила слово за колишнього керівника Грузії", – вважає Ауштрявічюс, пише в п'ятницю Baltnews.

Колишній дипломат консерватор Жигімантас Павільоніс так само вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Саакашвілі.

Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.