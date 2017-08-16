Саакашвілі повідомив дату повернення в Україну

Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернеться до України 10 вересня.

Про це він сказав під час прямої трансляції на сторінці у Facebook у середу ввечері.

"Я повертаюся до України. Я приїду 10 вересня, буду їхати з Польщі через пункт пропуску "Краковець" (Львівська обл.)", - повідомив Саакашвілі.

Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники.

"З нами буде багато журналістів, з нами будуть депутати, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супроводжувати українці, які живуть у Польщі, їх дуже багато... Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть на кордон", - додав він.

Саакашвілі допустив, що може бути організований посилений огляд громадян, які перетинають кордон, у зв'язку з тим, що очікується його приїзд в Україну.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.

Президент України Петро Порошенко відмовився давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.