Саакашвілі повідомив дату повернення в Україну
Про це він сказав під час прямої трансляції на сторінці у Facebook у середу ввечері.
"Я повертаюся до України. Я приїду 10 вересня, буду їхати з Польщі через пункт пропуску "Краковець" (Львівська обл.)", - повідомив Саакашвілі.
Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники.
"З нами буде багато журналістів, з нами будуть депутати, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супроводжувати українці, які живуть у Польщі, їх дуже багато... Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть на кордон", - додав він.
Саакашвілі допустив, що може бути організований посилений огляд громадян, які перетинають кордон, у зв'язку з тим, що очікується його приїзд в Україну.
Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.
Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.
Президент України Петро Порошенко відмовився давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.
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