Саакашвілі найближчим часом оголосить дату свого повернення в Україну

За словами політика у нього "немає іншого місця постійного проживання"

Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.

"Іншого місця постійного проживання у мене немає ані в Європі, ані в інших місцях. Навіть всі мої речі все ще в Україні. Більшість моїх друзів і партія, яку я очолюю, теж тут. Післязавтра (16 серпня - ред.) Я оголошу конкретну дату повернення", - заявив Саакашвілі в ефірі "24 каналу".

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.