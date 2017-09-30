Країни ЄС погодились створити єдиний цифровий ринок до кінця року
"Усі держави-члени ЄС повністю присвятили себе тому, щоб створити єдиний цифровий ринок до 2018 року. Чинний єдиний цифровий ринок – основа всього, що ми робимо", – заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише Deutsche Welle.
За словами Ратаса, для цього треба інвестувати в інфраструктуру, зокрема, в інфраструктуру 5G, в науку і промисловість, а також розвивати штучний інтелект і суперкомп'ютери.
"Це дозволить підвищити ефективність державного управління і в більшій мірі націлить наші суспільства в майбутнє", – зазначив він.
Для створення єдиного цифрового ринку пропонується запровадити новий податок для великих інтернет-компаній, якій запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Планується, що компанії сплачуватимуть податки в тих країнах, де заробляють гроші, а не там, де зареєстровані.
"Податок повинен бути сплачений там, де належить, хай то офлайн або онлайн", – заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. За його словами, Єврокомісія запропонує такі податки наступного року.
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