Лідери країн ЄС схвалили амбітний оборонний план

ЄС виділить для проведення досліджень і на придбання зброї не менше 1,5 млрд. євро на рік

Євросоюз схвалив амбітний оборонний план і створення багатомільярдного фонду фінансування оборонних проектів.

Розмір оборонного фонду не уточнюється, проте, Європейська комісія заявила, що з бюджету блоку для проведення досліджень і придбання озброєння буде виділятися не менше 1,5 млрд. євро на рік. Після 2020 року країни ЄС можуть збільшити надходження до фонду до 5,5 млрд. євро на рік, - повідомляє Reuters, це рішення було прийнято на саміті ЄС в Брюсселі.

За допомогою цього фонду планується фінансувати створення вертольотів, безпілотників, і цілої низки озброєнь для потреб країн ЄС. Власниками озброєнь будуть залишатися національні уряди.

Лідери країн ЄС вже дали своїм урядам три місяці на узгодження деталей програми.

Нагадаємо, голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі заявив, що США збираються виділити Україні військову допомогу на 2018 фінансовий рік.