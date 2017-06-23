Лідери країн ЄС схвалили амбітний оборонний план
Розмір оборонного фонду не уточнюється, проте, Європейська комісія заявила, що з бюджету блоку для проведення досліджень і придбання озброєння буде виділятися не менше 1,5 млрд. євро на рік. Після 2020 року країни ЄС можуть збільшити надходження до фонду до 5,5 млрд. євро на рік, - повідомляє Reuters, це рішення було прийнято на саміті ЄС в Брюсселі.
За допомогою цього фонду планується фінансувати створення вертольотів, безпілотників, і цілої низки озброєнь для потреб країн ЄС. Власниками озброєнь будуть залишатися національні уряди.
Лідери країн ЄС вже дали своїм урядам три місяці на узгодження деталей програми.
Нагадаємо, голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі заявив, що США збираються виділити Україні військову допомогу на 2018 фінансовий рік.
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