Красногорівка залишилася без води через борги
Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на Красногорівську військово-цивільну адміністрацію.
"Компанія "Вода Донбасу" з учорашнього вечора (28 серпня, – ред.) знизила подачу води за несплату в місто на 80%. Таким чином, на даний момент води в місті майже немає", – йдеться в повідомленні.
У 2014 році в результаті активних бойових дій біля Мар'їнки було серйозно пошкоджено газопровід, через який Красногорівка забезпечувалася газом. До сьогодні місто залишається без газопостачання.
Група військово-цивільної співпраці "Курахове" 6 червня 2016 року повідомила про завершення прокладання газопроводу до Мар'їнки й Красногорівки, проте підключити його заважають обстріли бойовиків.
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