Крим не продається, - постпред України в ПАРЄ щодо заяви Земана

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба констатує, що нинішню сесію ПАРЄ використовують для агітації за повернення росіян до складу ради.

"Цю сесію ПАРЄ конструювали під агітацію за повернення росіян. Режисери рашен камбеку, які раніше трималися за лаштунками, виходять на світло. Ризикують, але гра того варта. Земан не один з них. Він завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоб створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян", – заявляє постпред Дмитро Кулеба реагуючи на скандальну заяву президента Чехії про необхідність визнання анексії Криму.

За словами Кулеби, відповідь президенту Чехії має бути лише одна: Крим не продається.

"Але головний в цій грі не артист, а режисери. Ми їх знаємо. Вони знають, що ми їх знаємо. Вони завдають свої удари. Ми – свої. При зустрічах в коридорах ми посміхаємося один одному. Ставки підняті до максимуму. Гра триває",– зазначає постпред.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала виступ Земана на сесії ПАРЄ, "жахливим в своєму цинізмі".

"Сьогодні ми в Страсбурзі бачили антигавела... Це так сумно – бачити повну політичну деградацію. І так шкода було чеську делегацію, яка почувала себе ніяково і незручно під цим потоком безпринципності і відсутності моралі та принципів", – пише Геращенко у Facebook.

"Але ще більше мене засмутили ті аплодисменти деяких європейців , які звучали в залі під час виступу Земана , заяви деяких парламентарів ПАРЄ про його прозорливість і мудрість. Свідчення, що в Європі є певна кількість політиків, для яких принципи мають ціновий еквівалент - не новина. Це ще і ще раз підкреслює, як непросто дається нашим дипломатам і всім нам боротьба за санкції проти РФ", – зазначає вона.

Геращенко підкреслила, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом і честю.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

