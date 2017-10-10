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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Крим не продається, - постпред України в ПАРЄ щодо заяви Земана

Ірина Геращенко назвала виступ Земана на сесії ПАРЄ, "жахливим в своєму цинізмі"
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба констатує, що нинішню сесію ПАРЄ використовують для агітації за повернення росіян до складу ради.
Крим не продається, - постпред України в ПАРЄ щодо заяви Земана Фото: соцмережі

"Цю сесію ПАРЄ конструювали під агітацію за повернення росіян. Режисери рашен камбеку, які раніше трималися за лаштунками, виходять на світло. Ризикують, але гра того варта. Земан не один з них. Він завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоб створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян", – заявляє постпред Дмитро Кулеба реагуючи на скандальну заяву президента Чехії про необхідність визнання анексії Криму.

За словами Кулеби, відповідь президенту Чехії має бути лише одна: Крим не продається.

"Але головний в цій грі не артист, а режисери. Ми їх знаємо. Вони знають, що ми їх знаємо. Вони завдають свої удари. Ми – свої. При зустрічах в коридорах ми посміхаємося один одному. Ставки підняті до максимуму. Гра триває",– зазначає постпред.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала виступ Земана на сесії ПАРЄ, "жахливим в своєму цинізмі".

"Сьогодні ми в Страсбурзі бачили антигавела... Це так сумно – бачити повну політичну деградацію. І так шкода було чеську делегацію, яка почувала себе ніяково і незручно під цим потоком безпринципності і відсутності моралі та принципів", – пише Геращенко у Facebook.

"Але ще більше мене засмутили ті аплодисменти деяких європейців , які звучали в залі під час виступу Земана , заяви деяких парламентарів ПАРЄ про його прозорливість і мудрість. Свідчення, що в Європі є певна кількість політиків, для яких принципи мають ціновий еквівалент - не новина. Це ще і ще раз підкреслює, як непросто дається нашим дипломатам і всім нам боротьба за санкції проти РФ", – зазначає вона.

Геращенко підкреслила, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом і честю.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
 

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