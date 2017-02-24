Крим неможливо було захистити, бо силовики перейшли на бік ворога, - Наливайченко (відео)

Тому боронити півострів не було з ким

Рішення про військовий стан в Криму не дало б можливості запобігти російській окупації, оскільки кримські силовики масово перейшли на бік ворога.

Лідер руху "Справедливість", колишній голова СБУ Валентин Наливайченко нагадав, що коли відбувалася анексія Криму бійці батальйону спец-призначення СБУ "Альфа" ходили на допити до Генпрокуратури у справі розкриття злочинів проти Майдану.

"Крим неможливо було захистити, бо силовики зрадили присязі та перейшли на бік ворога", - наголосив лідер руху "Справедливість" в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" каналу "1+1".

Нагадаємо, що Наливайченко закликав негайно представити в ООН український план повернення Криму.