Наливайченко закликав негайно представити в ООН український план повернення Криму
"Поки Україна головує в РБ ООН ми маємо унікальну можливість представити на найвищій трибуні світу український план повернення Криму", - підкреслив лідер "Справедливості".
Наливайченко пропонує зафіксувати першим пунктом плану територіальну цілісність України. За його словами, жоден клаптик української землі, ні автономна республіка Крим, ні тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей не можуть бути предметом торгу.
"Якщо необхідно, треба створити новий, Нью-йоркський меморандум, де міжнародні партнери мають зафіксувати: Росія мусить повернути Крим Україні. США вже заявили, що Крим – це територія України. Ми маємо добитися підтримки міжнародної коаліції держав-гарантів нашої безпеки навколо принципів повернення Криму і деокупації наших територій", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко розповів, що російське військове керівництво розпочало дії по анексії Криму ще задовго до того, як в Україні розпочалися протестні дії проти Януковича. Та й сам тодішній президент про це прекрасно знав.
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