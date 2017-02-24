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Наливайченко закликав негайно представити в ООН український план повернення Криму

Наливайченко пропонує юридично закріпити міжнародну підтримку країн-гарантів, які обіцяли безпеку Україні за Будапештським меморандумом
Не обговорювати чужі плани, а представити на засіданні РБ ООН український план повернення Криму, закликав в ефірі каналу "1+1" лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко
Наливайченко закликав негайно представити в ООН український план повернення Криму

"Поки Україна головує в РБ ООН ми маємо унікальну можливість представити на найвищій трибуні світу український план повернення Криму", - підкреслив лідер "Справедливості".

Наливайченко пропонує зафіксувати першим пунктом плану територіальну цілісність України. За його словами, жоден клаптик української землі, ні автономна республіка Крим, ні тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей не можуть бути предметом торгу.

"Якщо необхідно, треба створити новий, Нью-йоркський меморандум, де міжнародні партнери мають зафіксувати: Росія мусить повернути Крим Україні. США вже заявили, що Крим – це територія України. Ми маємо добитися підтримки міжнародної коаліції держав-гарантів нашої безпеки навколо принципів повернення Криму і деокупації наших територій", - наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко розповів, що російське військове керівництво розпочало дії по анексії Криму ще задовго до того, як в Україні розпочалися протестні дії проти Януковича. Та й сам тодішній президент про це прекрасно знав.

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24 02 2017 13:46
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