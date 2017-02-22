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У Мін'юсті кажуть, що анексія Криму розпочалася ще до протестів проти Януковича

Названо імена російських військових, які координували захоплення Криму
Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що російське військове керівництво розпочало дії по анексії Криму ще задовго до того, як в Україні розпочалися протестні дії проти Януковича. Та й сам тодішній президент про це прекрасно знав.
У Мін Павло Петренко. Фото: vz.kiev.ua

"Все говорить про те, що план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом. Йшло перекидання в Крим збройних сил РФ, диверсійна робота з місцевими органами влади. Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за "братський кримський народ", коли "київська хунта" захопила владу в Україні", – розповів Павло Петренко, інформує ЛІГА.net.

Окрім того, українська сторона знає й імена тих, хто здійснював агітацію серед українських військових про перехід на бік окупанта.

"Інформація, яку я можу розкривати на цьому етапі слідства, – це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: командувач військами Південного військового округу генерал-полковник Олександр Галкін, заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Валерій Куликов, заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ Мирнов, начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим генерал-майор Олександр Остриков та ряд інших", – сказав міністр.

Ці імена та свідчення українських військових, які вийшли з Криму, вже додані в першого позову до ЄСПЛ по анексії півострова.

Нагадаємо, що міністр юстиції України Павло Петренко озвучив плани відомства на 2017 рік, серед яких - подальша реалізація судової реформи, антикорупційна реформа і реформа пенітенціарної системи.

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22 02 2017 14:20
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