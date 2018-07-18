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Кримчанин Куку не має наміру припиняти голодування

За його словами, Куку продовжують обстежувати лікарі, але не повідомляють про результати досліджень
Кримськотатарський політв'язень Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом у СІЗО на території РФ, заявив, що не має наміру припиняти голодування, яке оголосив 26 червня.
Кримчанин Куку не має наміру припиняти голодування Фото: соцмережі

"Він сьогодні сказав: "Поки у мене будуть на те сили, я продовжуватиму голодування". На мій погляд, це голодування принесе тільки величезну шкоду його здоров'ю. Вирок від цього не зміниться ні в гірший, ні в кращий бік", -  повідомив адвокат Сергій Локтєв, передає "Крим.Реалії".

"Ми з ним розмовляли, і мені, як захиснику, дуже прикро, що йому доводиться ставити під загрозу своє здоров'я або навіть життя, домагаючись справедливості. І все ж я намагався його відмовити від продовження голодування", - розповів Локтєв.

"Він скаржиться на болі в області печінки, селезінки. Нирка болить, яку йому відбили ще при затриманні 2015 року. Медичні документи щодо його здоров'я - це поки таємниця. Його продовжують возити на огляд, але при цьому нічого не говорять.

Ми відправили відповідні запити та скарги до Федеральної служби виконання покарань та прокуратури. Вимагаємо, щоб нам надали документи про стан здоров'я Куку, а також, щоб була проведена перевірка дій співробітників СІЗО-4 щодо нашого підзахисного", - зазначив адвокат. 17 липня дружина політв'язня Мер'єм Куку отримала дозвіл на відвідування чоловіка, додав він.

"Завтра вона його відвідає і я сподіваюся, що їй вдасться відговорити Емір-Усеїна від голодування", - також додав Локтєв.

Водночас адвокат Едем Семедляєв розповів, що передав Куку численні прохання співвітчизників припинити голодування.

Нагадаємо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.

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18 07 2018 08:27
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