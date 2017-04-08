Кримчанина Балуха засудили до 3 років і 7 місяців у колонії-поселенні

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, які нібито були знайдені під час обшуку

Роздольненський районний суд окупованого Росією Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

Балух своєї провини не визнав. Захист українця заявив, що справу проти нього було сфабриковано і його вирок оскаржать у вищих інстанціях.

Суддя Марія Бедрицька, зачитуючи вирок, заявила, що всі докази, зібрані слідством, законні.

"Аргументи про незаконність обвинувачення і доводи захисту про можливе підкидання "суд" вважає неможливими. Обставин, що пом'якшують відповідальність, "судом" не встановлено", - повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

Нагадаємо, кримського активіста Володимира Балуха, який вивісив над своїм будинком у Криму прапор України, окупанти хочуть посадити на п'ять років.