Кримське вино прибрали з російського стенду на виставці в Італії після звернення в поліцію

В Італії на винній виставці Vanitaly російська сторона прибрала зі свого стенду кримське вино, після звернення в місцеву фінансову поліцію керівника партнера проекту UA2EU Олексія Любецького.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Після мого особистого звернення в фінансову поліцію, місцеву, на тому місці, де, власне, були пляшки з кримським вином, їх більше немає", - сказав Любецький.

Раніше він повідомляв, що на винній виставці перебуває російський стенд, на якому "просувають крадені вина з окупованої території".

В українському МЗС Крим.Реалії підтвердили, що на цей час йде робота над перевіркою інформації.

Vinitaly - міжнародна щорічна виставка вина і спиртних напоїв, яка відбувається у Вероні з 1967 року. Виставка об'єднує виробників, імпортерів, дистриб'юторів, постачальників, техніків, журналістів і лідерів громадської думки. У рамках заходу щороку проводиться понад п'ятдесят тематичних дегустацій італійських і зарубіжних вин. Також проходять конференції, на яких обговорюються ключові питання, пов'язані з пропозицією і попитом на ринку вина.

Нагадаємо, що МінАПК ще в 2015 р. повідомило про плани зберегти за собою права на кримські винні бренди, такі як "Массандра", "Магарач" і "Новий світ".

На території півострова налічується 64 аграрних ДП, з яких 33 підпорядковані Мінагрополітики. Азовський лікеро-горілчаний завод (смт. Азовське, Джанкойський район), об'єднання "Массандра" (смт. Масандра, Ялта, "Магарач" (с. Віліно, Бахчисарайський район), держпідприємство "Завод шампанських вин "Новий світ" (Судак) були націоналізовані окупаційною владою Криму і потрапили під санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.