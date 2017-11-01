Кримські призовники з весни служитимуть в російських регіонах
"Громадяни, призвані з території Криму, прямували для проходження військової служби в з'єднання та військові частини в межах півострова, проте ці обмеження діяли тільки до 1 січня 2017 року. І починаючи з поточного року громадяни будуть направлятися для проходження військової служби в з'єднання та військові частини, розташовані і в інших регіонах країни в залежності від потреби військ", - заявив начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Василь Тонкошкуров, інформують "РИА Новости".
Також він додав, що до російської армії кримських військових "закликають" вже два роки.
Зазначимо, резолюція, ухвалена третім комітетом ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму забороняє Росії приймати мешканців півострова до лав збройних сил.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін передбачає проблеми з набором у російську армію через "демографічний провал 90-их".
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