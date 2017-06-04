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Крищенко стверджує, що слідство у справі Вороненкова просунулося

Слідство далеко просунулася у встановленні мотивів вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.
Крищенко стверджує, що слідство у справі Вороненкова просунулося Андрій Крищенко. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю "5 каналу".

"Є (просування). Багато ми просунулися щодо встановлення обставин, які передували вбивству, його мотивів", - сказав він.

Крищенко підкреслив, що триває робота із встановлення спільників вбивці.

Детальну інформацію начальник київської поліції оприлюднити відмовився.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

 

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06 04 2017 22:35
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