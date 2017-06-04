Крищенко стверджує, що слідство у справі Вороненкова просунулося
Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю "5 каналу".
"Є (просування). Багато ми просунулися щодо встановлення обставин, які передували вбивству, його мотивів", - сказав він.
Крищенко підкреслив, що триває робота із встановлення спільників вбивці.
Детальну інформацію начальник київської поліції оприлюднити відмовився.
Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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