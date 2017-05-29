Кубів підтвердив, що виписав заступникам премії на понад 100 тис грн

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підтвердив, що преміював своїх заступників Максима Нефьодова та Юрія Бровченка на близько 100 тис. гривень за понаднормову працю.

З бази даних електронних декларацій відомо, що наприкінці 2016-го два заступники міністра економрозвитку внесли суттєві зміни до своїх електронних декларацій, повідомляє "Українська правда".

Максим Нефьодов 28 грудня вказав 111.859 гривень зарплати за основним місцем роботи. Юрій Бровченко 17 грудня вказав 111.274 гривень, а 31 грудня – 105.371 гривень.

Ці виплати були не зарплатою, а саме премією. Степан Кубів підтвердив, що його заступники були премійовані на суми порядку 100 тисяч гривень. Але причини назвав інші.

"Є положення і принципи. Інтенсивність роботи, яку робили не тільки вони, а й інші, а це і вихідні дні, коли ми працювали, ті виїзди в неробочі дні щодо оцінки підприємств. Ви ж знаєте, яка була ситуація в державних підприємствах. І один, і другий веде ці підприємства. Це зв'язано згідно чіткої норми", - прокоментував Кубів.

Розміри премій міністр не вважає завеликими та пояснює все понаднормовою працею.

"Коли люди працюють у суботу і неділю, ми проводимо засідання і о 8-й, і о 9-й вечора, то це заслужено", - зазначив Кубів.

Нагадаємо, що голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оприлюднив дані з виплати заробітної плати за січень – лютий цього року в органах місцевого самоврядування на Закарпатті. Деякі чиновники нараховують собі премії в 300-500% і отримують, працюючи в селі, по 35 тисяч гривень.