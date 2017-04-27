Сільські голови присуджують собі премії в 500%, - Москаль

За його словами "найбільш "працьовиті" на Закарпатті, судячи із зарплат, голови об’єднаних територіальних громад

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оприлюднив дані з виплати заробітної плати за січень – лютий цього року в органах місцевого самоврядування на Закарпатті. Деякі чиновники нараховують собі премії в 300-500% і отримують, працюючи в селі, по 35 тисяч гривень.

"Маса сільських та селищних голів, особливо в бідних районах Закарпаття, отримують мінімальну або трохи вищу за мінімальну заробітну плату. Тобто від 3,2 до 5 тисяч гривень. Але є сільські голови, які проводять через сільські ради рішення про нарахування собі величезних премій у 250, 300, 400 і навіть понад 500 відсотків! Сільський голова Солотвина (Тячівський район), наприклад, має 200 відсотків премії й отримує 18,2 тисячі гривень на місяць. "Бирову" Дубрівки (Ужгородський район) нарахували премію 270% і зарплату 13,3 тисячі гривень, а Дусина (Свалявщина) – 360% премії і 14,9 тисячі гривень зарплати", - йдеться на офіційному сайті Москаля.

За його словами "найбільш "працьовиті" на Закарпатті, судячи із зарплат, голови об’єднаних територіальних громад.

"Так, голова Полянської ОТГ (Свалявський район) має 370 відсотків премії і 35 тисяч гривень місячної зарплати. А голова Вільховецької ОТГ (Тячівський район) при премії 150% отримує щомісяця 21,7 тисячі гривень. Це той самий голова, що досі не розрахувався з Тячівською районною лікарнею за вторинну медичну допомогу мешканцям громади", - акцентував Москаль.

Нагадаємо, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, що належить до однієї з найбагатших родин України, провів у грудні через сесію облради рішення про встановлення для себе як чиновника додаткових "надбавки, премії та матеріальної допомоги".