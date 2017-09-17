Кучма: Місія ОБСЄ повинна бути в Криму
"Є рішення ОБСЄ, у спеціальній місії ОБСЄ є можливість їздити по всій території України і без обмежень. Ми ж вважаємо, що Крим - це наша територія, і завжди ставимо питання: слухайте, давайте пускайте місію ОБСЄ. Ні. І все", - заявив колишній президент, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє "Укрінформ".
Кучма додав, що питання про допуск СММ ОБСЄ українська сторона піднімає завжди: "Весь час ставимо (питання про допуск місії до Криму - ред.). Ми не ставимо, а кричимо. Але...".
Нагадаємо, що спецпредставник США з питання України Курт Волкер наполягає, що санкційні обмеження з РФ можуть почати знімати лише в разі повного виконання мінських домовленостей та відновлення контролю України на Донбасі й у Криму.
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