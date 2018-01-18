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Київ обмінявся з бойовиками новими списками полонених

Українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ
Представники України та Окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.
Київ обмінявся з бойовиками новими списками полонених Фото: ukrinform.ua

"Звільнення заручників є основним напрямком роботи гуманітарної підгрупи. Цього року сторони вже обмінялися списками утримуваних осіб. Вважаємо, що таке звільнення має відбутися в найкоротші терміни", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар українського представника в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

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18 01 2018 17:47
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