Київ обмінявся з бойовиками новими списками полонених
"Звільнення заручників є основним напрямком роботи гуманітарної підгрупи. Цього року сторони вже обмінялися списками утримуваних осіб. Вважаємо, що таке звільнення має відбутися в найкоротші терміни", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар українського представника в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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