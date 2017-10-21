Київ заборгував більше мільярда гривень за електроенергію, - Київенерго
Про це повідомили в заяві компанії, розміщеній на сайті Київенерго.
За даними компанії, основні боржники - підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення.
"Підприємства житлокомунгоспу, в т. ч. підприємства життєзабезпечення міста, заборгували за електроенергію 491,4 млн грн. Борг найбільшого боржника - КП Київський метрополітен - становить 201,5 млн грн", - заявили в Київенерго.
При цьому борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед Київенерго станом на 1 жовтня 2017 року становить 332,15 млн грн.
"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Солом'янського районів - 48,9 млн грн, 37,4 млн грн і 37,4 млн грн відповідно", - повідомили в компанії.
Заборгованість держбюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання перед Київенерго становить 141,49 млн грн, з них борг Київводоканалу - 53,71 млн грн.
"НКРЕКП автоматично списує кошти для оплати спожитої електроенергії за рахунок пільг і субсидій на користь Енергоринку за константою. Хоча Київенерго не отримує розрахунок в повному обсязі, кошти з рахунків компанії автоматично списуються. У разі подальших неплатежів Київенерго буде змушене відключити Київводоканал за борги, що може становити екологічну загрозу", - заявили в компанії.
Нагадаємо, у вересні газорозподільна компанія "Київгаз" заявляла, що ПАТ "Київенерго" заборгувало 170 мільйонів гривень за розподіл природного газу під час опалювального сезону 2016-2017 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат