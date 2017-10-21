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Київ заборгував більше мільярда гривень за електроенергію, - Київенерго

Борг населення Києва становить 332,15 млн грн
Борг Києва за використану електроенергію перед ПАТ Київенерго станом на 1 жовтня становить 1,012 млрд грн.
Київ заборгував більше мільярда гривень за електроенергію, - Київенерго Фото: zn.ua

Про це повідомили в заяві компанії, розміщеній на сайті Київенерго.

За даними компанії, основні боржники - підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення.

"Підприємства житлокомунгоспу, в т. ч. підприємства життєзабезпечення міста, заборгували за електроенергію 491,4 млн грн. Борг найбільшого боржника - КП Київський метрополітен - становить 201,5 млн грн", - заявили в Київенерго.

При цьому борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед Київенерго станом на 1 жовтня 2017 року становить 332,15 млн грн.

"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Солом'янського районів - 48,9 млн грн, 37,4 млн грн і 37,4 млн грн відповідно", - повідомили в компанії.

Заборгованість держбюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання перед Київенерго становить 141,49 млн грн, з них борг Київводоканалу - 53,71 млн грн.

"НКРЕКП автоматично списує кошти для оплати спожитої електроенергії за рахунок пільг і субсидій на користь Енергоринку за константою. Хоча Київенерго не отримує розрахунок в повному обсязі, кошти з рахунків компанії автоматично списуються. У разі подальших неплатежів Київенерго буде змушене відключити Київводоканал за борги, що може становити екологічну загрозу", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у вересні газорозподільна компанія "Київгаз" заявляла, що ПАТ "Київенерго" заборгувало 170 мільйонів гривень за розподіл природного газу під час опалювального сезону 2016-2017 років.

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21 10 2017 17:31
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