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Київ заборгував за тепло майже чотири мільярди гривень

Найбільшу заборгованість мають населення і ЖЕО столиці
Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ "Київенерго" на 1 серпня склала 3,6 мільярдів гривень.
Київ заборгував за тепло майже чотири мільярди гривень Фото: bykvu.com

Про це повідомляють у прес-службі ПАТ "Київенерго".

Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед "Київенерго" мають населення і ЖЕО столиці – 1,4 млрд грн та 761 млн грн відповідно.

Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається в Деснянському (188,5 млн грн) і Святошинському (183,5 млн грн) районах.

Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 серпня 2017 склала 1,4 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 874,1 млн грн, борг за гарячу воду – 538,9 млн грн.

У перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають жителі Печерського району – 2,7 тис. грн.

Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги компанії накопичили споживачі Подільського району – 5,8 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 2,8 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського – 1,9 млн грн (вул. Михайла Донця, 2А).

Як повідомляв iPress.ua, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ "Київенерго" з початку 2017 року зросла на 1,1 мільярд гривень і на 1 березня склала 4,9 мільярди гривень.

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28 08 2017 16:20
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