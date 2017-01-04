Київ заборгував за тепло майже п’ять мільярдів гривень, – Київенерго
Про це повідомляє сайт "Київенерго".
Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед "Київенерго" мають населення та житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,37 млрд. грн. та 931,3 млн. грн. відповідно.
Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 березня 2017 року заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету становила 265,1 млн. грн., а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій – 878,4 млн. грн.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2017 р. загальний борг столичних споживачів за електроенергію склав 677,7 млн грн. Борг протягом 2016 року збільшився на 55,9 млн грн, тобто майже на 9%. Зокрема населення м. Києва заборгувало 299,7 млн.
Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.
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