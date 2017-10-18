Київрада пропонує Верховній Раді скасувати безоплатний проїзд для депутатів

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд.

Наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України. А депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради, повідомляє прес-служба Київради.

"В умовах сьогодення, в період війни на сході України, депутати Київської міської ради, вважають недоцільним за рахунок державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів забезпечувати народних депутатів та депутатів місцевих рад безоплатним проїздом. Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", - зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

Нагадаємо, що бюджетні витрати на зарплати нардепам, їх помічникам та працівникам парламенту і підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости на 390,3 млн гривень, якщо проект бюджету проголосують без змін.