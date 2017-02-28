У Києві водіїв просять оминати Шулявський міст

Як альтернативу в КМДА пропонують скористатися наземним та підземним громадським транспортом

Київська влада просить водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці.

"Вранці 28 лютого в ході вирішення ситуації із Шулявським мостом велике прохання до водіїв автотранспорту, які планували поїздку в центр Києва шляхопроводом і прилеглими вулицями, по можливості, не використовувати власний транспорт", - йдеться у повідомленні департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як альтернативу в КМДА пропонують скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

"Через обвал Шулявського мосту змінено роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42", - додали у департаменті з комунікацій КМДА.

Тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст.м.Шулявська" подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №22 "вул.Ольжича - Аеропорт "Київ"організовано на двох ділянках: від вул.Ольжича до вул.Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №30 "вул.Милославська - вул.Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул.Милославської до вул.Дегтярівської, від вул.Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція "Київ-Волинський" - ст.м.Петрівка" організовується на двох ділянках: від ст.м."Петрівка" до вул.Дегтярівської, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу;

Тролейбусний маршрут №42 "Ст.м. "Либідська - вул.Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

Також, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая!

Водіїв, які все ж таки рухатимуться на своїх машинах, просять змінити маршрути.

"Приміром, водії, які користуються вул. О.Довженка пропонуємо змінити маршрут і їхати вул. Дегтярівська. Автівки, які прямують вул. В. Гетьмана пропонуємо рухатись по вулиці Борщагівська. Хто планував їхати вул. О.Довженка і В. Гетьмана прохання утриматись від цього маршруту. Нижче схема маршрутів об'їзду від КП"Київдорсервіс", - додали в КМДА.

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає