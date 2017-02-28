У Києві водіїв просять оминати Шулявський міст
"Вранці 28 лютого в ході вирішення ситуації із Шулявським мостом велике прохання до водіїв автотранспорту, які планували поїздку в центр Києва шляхопроводом і прилеглими вулицями, по можливості, не використовувати власний транспорт", - йдеться у повідомленні департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Як альтернативу в КМДА пропонують скористатися наземним та підземним громадським транспортом.
"Через обвал Шулявського мосту змінено роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42", - додали у департаменті з комунікацій КМДА.
Тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст.м.Шулявська" подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу.
Тролейбусний маршрут №22 "вул.Ольжича - Аеропорт "Київ"організовано на двох ділянках: від вул.Ольжича до вул.Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу;
Тролейбусний маршрут №30 "вул.Милославська - вул.Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул.Милославської до вул.Дегтярівської, від вул.Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;
Тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція "Київ-Волинський" - ст.м.Петрівка" організовується на двох ділянках: від ст.м."Петрівка" до вул.Дегтярівської, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу;
Тролейбусний маршрут №42 "Ст.м. "Либідська - вул.Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.
Також, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая!
Водіїв, які все ж таки рухатимуться на своїх машинах, просять змінити маршрути.
"Приміром, водії, які користуються вул. О.Довженка пропонуємо змінити маршрут і їхати вул. Дегтярівська. Автівки, які прямують вул. В. Гетьмана пропонуємо рухатись по вулиці Борщагівська. Хто планував їхати вул. О.Довженка і В. Гетьмана прохання утриматись від цього маршруту. Нижче схема маршрутів об'їзду від КП"Київдорсервіс", - додали в КМДА.
Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає
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