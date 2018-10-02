Київські патрульні затримали ймовірного вбивцю чоловіка на столичній зупинці

За словами поліцейських, той розповів, що має при собі ножа, і зізнався – це він напав на чоловіка біля станції метро "Чернігівська"

Столичні патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, ймовірно причетного до вбивства на зупинці у Дніпровському районі Києва.

Подія сталася вдень 10 лютого, біля станції метро "Чернігівська". Про те, що на зупинці громадського транспорту перебуває чоловік з ножовими пораненнями, поліцейським повідомили лікарі швидкої. Згодом на місці події медики констатували смерть пораненого.

Дорогою на місце виклику охоронці порядку отримали орієнтування. Очевидці повідомляли, що невідомий, який наніс ножове поранення потерпілому, попрямував в сторону автостанції біля метро "Чернігівська". Це чоловік в чорній куртці з жовтими вставками.



Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

На вулиці Мурманській екіпаж патрульних помітив громадянина, схожого за прикметами. Він зайшов в один з будинків. Охоронці порядку чоловіка зупинили. За словами поліцейських, під час спілкування з інспекторами та проведення поверхневої перевірки, той розповів, що має при собі ножа, і зізнався – це він скоїв напад на чоловіка біля станції метро "Чернігівська".



Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ймовірного вбивцю патрульні поліцейські затримали. На місце охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

"Попередньо: між двома чоловіками виникла суперечка на зупинці громадського транспорту. Після чого один з них пішов до магазину поблизу, купив кухонного ножа, повернувся на місце та наніс декілька ударів ножем своєму опоненту. Зараз у справі розбираються слідчі", – розповіли правоохоронці.

Як повідомляв iPress.ua з посиланням на "Еспресо", сьогодні у Дніпровському районі столиці чоловік загинув на зупинці, бо зробив зауваження охочому сісти до автобуса без черги.