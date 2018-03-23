Китай планує у відповідь ввести мита на товари із США
22 березня глава Білого дому Дональд Трамп доручив офісу торговельного представника США та міністерству фінансів скласти план введення нових мит на товари з Китаю. Таким чином він хоче скоротити "гігантський торговий дефіцит" у відносинах з Пекіном.
На тлі всіх цих новин американський промисловий індекс на фондовій біржі в Нью-Йорку в четвер увечері впав відразу на 724,42 пункту (2,93%), зупинившись в момент закриття на позначці 23957 пунктів. А при відкритті торгів основний індекс гонконгської біржі Hang Seng впав 3,67% до позначки 29930,23 пункту.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.
В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.
Також ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.
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