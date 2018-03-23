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Китай планує у відповідь ввести мита на товари із США

КНР вже опублікувала список з 128 товарів, що імпортуються з США, на які можуть бути введені зустрічні мита
Китай оприлюднив список з 128 товарів, що імпортуються з США, на які можуть бути введені мита, щоб збалансувати втрати країни від введених Вашингтоном мит на сталь і алюміній.
Китай планує у відповідь ввести мита на товари із США Фото: reuters.com

22 березня глава Білого дому Дональд Трамп доручив офісу торговельного представника США та міністерству фінансів скласти план введення нових мит на товари з Китаю. Таким чином він хоче скоротити "гігантський торговий дефіцит" у відносинах з Пекіном.

На тлі всіх цих новин американський промисловий індекс на фондовій біржі в Нью-Йорку в четвер увечері впав відразу на 724,42 пункту (2,93%), зупинившись в момент закриття на позначці 23957 пунктів. А при відкритті торгів основний індекс гонконгської біржі Hang Seng впав 3,67% до позначки 29930,23 пункту.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Також ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.

 

 

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23 03 2018 08:22
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