CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Китаї назвали "невдалим" пуск ракети-носія важкого класу "Чанчжен-5 Y2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай повідомив про невдалий запуск ракети-носія нового покоління
Планують провести спеціальне розслідування
Фото: twitter.com/XHNews
Про це повідомило агентство Xinhua.
Ракета з супутником "Шіцзянь-18" була запущена 2 липня з космодрому Веньчан в китайській провінції Хайнань.
Зазначається, що під час польоту ракети було помічено відхилення від норми. У Китаї планують провести спеціальне розслідування у зв'язку з цим інцидентом.
У країні другий раз запускають ракету-носій такої серії.
Нагадаємо, в неділю, 2 липня, в Китаї мали запустити ракету-носій "Чанчжен-5 Y2" з космодрому Веньчан (провінція Хайнань, Південний Китай). Це важка екологічно чиста ракета-носій нового покоління.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 07 2017 19:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа