Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Китай повідомив про невдалий запуск ракети-носія нового покоління

Планують провести спеціальне розслідування
У Китаї назвали "невдалим" пуск ракети-носія важкого класу "Чанчжен-5 Y2".
Китай повідомив про невдалий запуск ракети-носія нового покоління Фото: twitter.com/XHNews

Про це повідомило агентство Xinhua.

Ракета з супутником "Шіцзянь-18" була запущена 2 липня з космодрому Веньчан в китайській провінції Хайнань.

Зазначається, що під час польоту ракети було помічено відхилення від норми. У Китаї планують провести спеціальне розслідування у зв'язку з цим інцидентом.

У країні другий раз запускають ракету-носій такої серії.

Нагадаємо, в неділю, 2 липня, в Китаї мали запустити ракету-носій "Чанчжен-5 Y2" з космодрому Веньчан (провінція Хайнань, Південний Китай). Це важка екологічно чиста ракета-носій нового покоління.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2017 19:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.