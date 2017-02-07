Китай повідомив про невдалий запуск ракети-носія нового покоління

У Китаї назвали "невдалим" пуск ракети-носія важкого класу "Чанчжен-5 Y2".

Про це повідомило агентство Xinhua.

Ракета з супутником "Шіцзянь-18" була запущена 2 липня з космодрому Веньчан в китайській провінції Хайнань.

Зазначається, що під час польоту ракети було помічено відхилення від норми. У Китаї планують провести спеціальне розслідування у зв'язку з цим інцидентом.

У країні другий раз запускають ракету-носій такої серії.

Нагадаємо, в неділю, 2 липня, в Китаї мали запустити ракету-носій "Чанчжен-5 Y2" з космодрому Веньчан (провінція Хайнань, Південний Китай). Це важка екологічно чиста ракета-носій нового покоління.