Китай запустив масштабну супутникову систему навігації

У Китаї розпочала роботу найбільша в країні супутникова система навігації.

Про це повідомляє CGTN із посиланням на Державне управління геодезії і картографії КНР.

Cистема містить 2700 базових станцій супутникової навігації, один загальнонаціональний і 30 провінційних центрів обробки і передачі інформації.

Метою нової супутникової системи є забезпечити визначення місця розташування будь-чого, чим могли б скористатися громадяни. Зокрема, китайська влада сподівається поліпшити організацію і регулювання дорожнього руху в населених пунктах та у великих містах.

Також система здатна надавати послуги з визначення місця розташування транспорту, швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 26 травня команда КПІ ім. Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем наносупутника власного виробництва.