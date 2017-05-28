Китай запустив масштабну супутникову систему навігації
Про це повідомляє CGTN із посиланням на Державне управління геодезії і картографії КНР.
Cистема містить 2700 базових станцій супутникової навігації, один загальнонаціональний і 30 провінційних центрів обробки і передачі інформації.
Метою нової супутникової системи є забезпечити визначення місця розташування будь-чого, чим могли б скористатися громадяни. Зокрема, китайська влада сподівається поліпшити організацію і регулювання дорожнього руху в населених пунктах та у великих містах.
Також система здатна надавати послуги з визначення місця розташування транспорту, швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, 26 травня команда КПІ ім. Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем наносупутника власного виробництва.
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