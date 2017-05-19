Китайська компанія може інвестувати $250 млн в "Мотор Січ"
"Компанія Skyrizon планує інвестувати 250 млн дол. в "Мотор Січ" - це пряма модернізація, це формування нових технологій, які стають конкурентними на світовому ринку", - заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в ході брифінгу, повідомляє "Укрінформ".
Міністр також відзначив, що в порядку денному китайського партнера є проект будівництва в країні глибоководного порту, що дозволить суттєво збільшити можливість експорту української продукції до Китаю.
ПАТ "Мотор Січ" - це одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.
Нагадаємо, що варшавський Технологічний інститут військової авіації (ITWL) розробляє проект легкого багатоцільового військового літака GROT-2, який буде оснащений двигуном української компанії "Мотор Січ" із Запоріжжя.
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