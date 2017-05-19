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Китайська компанія може інвестувати $250 млн в "Мотор Січ"

Китайські партнери роздумують про будівництво глибоководного порту, щоб збільшити експорт продукції з України
Китайська компанія Skyrizon планує інвестувати 250 млн доларів в ПАТ "Мотор Січ".
Китайська компанія може інвестувати $250 млн в "Мотор Січ" Фото: ghall.com.ua

"Компанія Skyrizon планує інвестувати 250 млн дол. в "Мотор Січ" - це пряма модернізація, це формування нових технологій, які стають конкурентними на світовому ринку", - заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в ході брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

Міністр також відзначив, що в порядку денному китайського партнера є проект будівництва в країні глибоководного порту, що дозволить суттєво збільшити можливість експорту української продукції до Китаю.

ПАТ "Мотор Січ" - це одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Нагадаємо, що варшавський Технологічний інститут військової авіації (ITWL) розробляє проект легкого багатоцільового військового літака GROT-2, який буде оснащений двигуном української компанії "Мотор Січ" із Запоріжжя.

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19 05 2017 15:58
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