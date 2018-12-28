Киянин вкусив за руку поліцейського, йому загрожує до п'яти років тюрми
Під час документального оформлення події в управління забіг невідомий, який вимагав відпустити товариша, нецензурно лаявся та погрожував поліцейським, повідомила Нацполіція Києва у Facebook.
"Чоловік схопився руками за вогнепальну зброю одного з поліцейських. А відтак правоохоронці затримали правопорушника, однак він чинив опір та вкусив за руку патрульного", - розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Олег Самойлик.
26-річний зловмисник раніше вже був судимий за хуліганство. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Також, киянин покусав і побив поліцейських. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
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