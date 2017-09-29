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Латвія підтримала новий український закон про освіту

Україна зацікавлена у запозиченні латвійського досвіду щодо функціонування системи освіти з використанням мов національних меншин
Кроки України щодо забезпечення передумов для вивчення державної мови в системі освіти є зрозумілими, вважає міністр освіти і науки Латвії Карліс Шадурскіс
Латвія підтримала новий український закон про освіту Фото: з вільних джерел

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

На прикладі досвіду Латвії він відзначив важливість створення передумов для учнівської молоді здобути необхідні знання державної мови і не бути дискримінованими на ринку праці своєї країни.

За словами Клімкіна, Україна зацікавлена у запозиченні латвійського досвіду щодо функціонування системи освіти з використанням мов національних меншин. Глава МЗС також ознайомив Шадурскіса з основними положеннями закону України "Про освіту".

Зазначається, що під час зустрічі сторони відзначили тісну співпрацю між Україною та Латвією в освітній сфері, зокрема, на міжуніверситетському рівні. Клімкін і Шадурскіс підписали міжурядову угоду у сфері освіти, науки, молоді і спорту.

Нагадаємо, що 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

 

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29 09 2017 22:57
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