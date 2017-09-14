Чотири країни ЄС звернуться в ОБСЄ через український закон про освіту
"Ми, безумовно, стурбовані, і не випадково є спільна ініціатива з колегами з європейських країн, яких можливо торкнеться цей закон. І сьогодні ми підписали лист з міністрами закордонних справ Угорщини, Румунії, Греції та Болгарії міністра закордонних справ України, у якому ми сигналызуємо про те, щоб цей закон не торкнувся прав меншин і освіти рідною мовою. Ми відправимо такий же лист до Ради Європи і ОБСЄ" - повідомила глава МЗС Болгарії Єкатеріна Захарієва, інформує БГНЕС.
"Українська сторона запевнила, що закон спрямований на зміцнення української мови і не вплине на вивчення європейських мов", - сказала міністр.
Захарієва також розповіла, що днями в МЗС Болгарії викликали заступника українського посла, де йому висловили занепокоєність у зв'язку з законом.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".
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