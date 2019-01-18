ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лавров запевняє, що Росію запросили на вибори в Україні
Він не уточнив, чи буде Росія направляти своїх спостерігачів
Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com
Про це він заявив на прес-конференції з німецьким колегою Гайко Маасом 18 січня, повідомляє ТАСС.
"Ми отримали запрошення від ОБСЄ направити наших спостерігачів в місію, яка буде спостерігати за виборами. У нас запрошення є", - сказав Лавров.
Він не уточнив, чи буде Росія направляти своїх спостерігачів.
Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
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18 01 2019 19:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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