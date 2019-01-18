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Лавров запевняє, що Росію запросили на вибори в Україні

Він не уточнив, чи буде Росія направляти своїх спостерігачів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.
Лавров запевняє, що Росію запросили на вибори в Україні Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com

Про це він заявив на прес-конференції з німецьким колегою Гайко Маасом 18 січня, повідомляє ТАСС.

"Ми отримали запрошення від ОБСЄ направити наших спостерігачів в місію, яка буде спостерігати за виборами. У нас запрошення є", - сказав Лавров.

Він не уточнив, чи буде Росія направляти своїх спостерігачів.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

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18 01 2019 19:38
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