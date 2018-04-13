Лавров заявив, що хіматака в Сирії була "постановкою іноземних спецслужб"

Щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хімічна атака у Сирії, в Думі, була "постановкою".

Він заявив, що у Росії є "неспростовні дані про те, що інцидент в сирійській Думі був постановкою, організованою спецслужбами однієї з "русофобських держав", пише AFP у Twitter.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.