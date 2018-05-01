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Легендарний норвезький біатлоніст Бьорндален ризикує не відібратися на Олімпіаду-2018

Він досі не кваліфікувався на Олімпіаду
Аби кваліфікуватися у найтитулованішого спортсмена в історії зимових Олімпіад всього дві гонки.
Легендарний норвезький біатлоніст Бьорндален ризикує не відібратися на Олімпіаду-2018 Фото: AFP

Норвежець Уле Ейнар Бьорндален, найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад (13 медалей, 8 перемог), ризикує не поїхати в Пхенчхан-2018. Він досі не кваліфікувався на Олімпіаду. Про це повідомляє NRK.

Сьогодні Бьорндален відмовився спілкуватися з пресою після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Оберхофі, в якій легендарний норвежець показав лише 52-й результат.

Після змагання 43-річний біатлоніст привітав партнерів по збірній - Еміла Хегле Свенсена і Тар'єя Бьо і пішов, не давши ніяких коментарів журналістам.

Відзначимо, що Бьорндален через погані результати в цьому сезоні поки що не кваліфікувався на Олімпійські ігри в Пхенчхані.

Аби потрапити на Ігри йому потрібен один заїзд в топ-6 або два - в топ-12. До сих пір Бьорндален не піднімався вище 18-ї позиції.

Аби вирішити завдання у нього дві гонки: суботнє переслідування (яке Бьорндален почне з 52-го місця) та індивідуальна гонка 10 січня в Рупольдінгу.

Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко посіла третє місце у спринтерській гонці в рамках третього етапу Кубка світу, який проходив у французькому місті Ансі.

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05 01 2018 23:20
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