У Німеччині таки домовилися про формування "великої коаліції"

На попередніх консультаціях щодо формування в Німеччині урядової коаліції, які тривають уже більше доби між консерваторами і соціал-демократами досягнуто прориву. Лідери ХДС, ХСС і СДПН домовилися про формування "великої коаліції".

"Ми вступаємо в коаліційні переговори з метою формування стабільного уряду", - заявила лідер ХДС Ангела Меркель, повідомляє "Укрінформ".

Вона зазначила, що проведені інтенсивні, чесні, дуже глибокі переговори.

"Ми серйозно працюватимемо в цьому законодавчому періоді над тим, щоб і через 10-15 років людям було добре жити в цій країні", - сказала вона.

Глава ХСС Хорст Зеєхофер поінформував, що його однопартійці одноголосно схвалили прийнятий за підсумками переговорів документ. У понеділок, 15 січня, він буде обговорюватися на засіданні керівництва партії, однак це нічого не змінить в плані вирішення.

При цьому, наголошується, що на відміну від ХСС і ХДС, яка також одноголосно погодилася з положеннями 28-сторінкового документа, в СДПН рішення керівництва партій ще повинен затвердити з'їзд, який призначений на 21 січня. У цій партії сильні голоси, які виступають проти нової чорно-червоної коаліції. Меркель, в зв'язку з цим, заявила, що буде "з повагою очікувати рішення партійного з'їзду".

За словами голови СДПН Мартіна Шульца, записані в підсумковому документі - не порожні слова, "не риторика", партії серйозно до цього ставляться і запевнив, що буде просити з'їзд підтримати рішення керівництва щодо початку переговорів про формування уряду. При цьому, він також підтвердив рішення "вступити в коаліційні переговори", подякувавши іншим партіям за "чесний і конструктивний дух переговорів".

Попередні переговори, розпочаті 7 січня, повинні були завершитися ввечері четверга, однак тривали аж до ранку п'ятниці. Найбільш складними темами були фінансова і міграційна політика.

У нараді брали участь голови Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини, а також керівники фракцій цих партій в Бундестазі.

Нагадаємо, що згідно з результатами опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA , майже половина німецьких громадян (47%) вважають, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.