Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії, - Туск

"Узгоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через те, що вона недостатньою мірою виконує мінські домовленості", - повідомив на своїй сторінці у Twitter голова Євроради Дональд Туск.



Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO