Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії, - Туск

Санкції щодо РФ буде продовжено ще на півроку

Лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

"Узгоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через те, що вона недостатньою мірою виконує мінські домовленості", - повідомив на своїй сторінці у Twitter голова Євроради Дональд Туск.



Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Раніше повідомляли, що лідери країн-членів Євросоюзу 22 червня ухвалять рішення щодо продовження обмежувальних заходів проти Росії на основі принципів, які грунтуються на прогресі у виконані Мінських домовленостей.