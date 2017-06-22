ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.
"Узгоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через те, що вона недостатньою мірою виконує мінські домовленості", - повідомив на своїй сторінці у Twitter голова Євроради Дональд Туск.
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Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії, - Туск
Санкції щодо РФ буде продовжено ще на півроку
Фото:shutterstock.com
"Узгоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через те, що вона недостатньою мірою виконує мінські домовленості", - повідомив на своїй сторінці у Twitter голова Євроради Дональд Туск.
Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.
Раніше повідомляли, що лідери країн-членів Євросоюзу 22 червня ухвалять рішення щодо продовження обмежувальних заходів проти Росії на основі принципів, які грунтуються на прогресі у виконані Мінських домовленостей.
Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.
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