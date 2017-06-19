ЄС продовжить санкції проти Росії, – Могеріні

раїни-члени ухвалили це рішення і пов’язали його з імплементацією Мінських угод

Лідери країн-членів Євросоюзу 22 червня ухвалять рішення щодо продовження обмежувальних заходів проти Росії на основі принципів, які грунтуються на прогресі у виконані Мінських домовленостей.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у понеділок у Люксембурзі, повідомляє "Укрінформ".

"Процедура та зміст санкцій, пов’язаних із ситуацією в України, не змінилися. Відтак країни-члени ухвалили це рішення і пов’язали його з імплементацією Мінських угод", - наголосила Могеріні.

Вона нагадала, що Німеччина і Франція представляють ЄС у "нормандському форматі".

"Це буде рішення Європейської ради (щодо продовження санкцій на рівні глав держав та урядів країн ЄС 22 червня - ред.). Але я не думаю, що будь-які рішення будуть пов’язані із припиненням імплементації Мінських домовленостей", - відзначила Могеріні.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.