ЄС продовжить санкції проти Росії, – Могеріні
Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у понеділок у Люксембурзі, повідомляє "Укрінформ".
"Процедура та зміст санкцій, пов’язаних із ситуацією в України, не змінилися. Відтак країни-члени ухвалили це рішення і пов’язали його з імплементацією Мінських угод", - наголосила Могеріні.
Вона нагадала, що Німеччина і Франція представляють ЄС у "нормандському форматі".
"Це буде рішення Європейської ради (щодо продовження санкцій на рівні глав держав та урядів країн ЄС 22 червня - ред.). Але я не думаю, що будь-які рішення будуть пов’язані із припиненням імплементації Мінських домовленостей", - відзначила Могеріні.
Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.
Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа