Санкції ЄС проти Криму продовжили ще на рік

Рішення про продовження санкцій було прийняте без обговорення

Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

"19 червня 2017 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2018 року", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рішення про продовження санкцій було прийняте без обговорення.

У Раді ЄС також нагадали про те, що Європейський союз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і лишається відданим політиці невизнання анексії.

Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.

Нагадаємо, лідери G7 не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.