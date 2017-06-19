Санкції ЄС проти Криму продовжили ще на рік
"19 червня 2017 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2018 року", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Рішення про продовження санкцій було прийняте без обговорення.
У Раді ЄС також нагадали про те, що Європейський союз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і лишається відданим політиці невизнання анексії.
Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня.
Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Очікується, що невдовзі також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.
Нагадаємо, лідери G7 не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків