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lifecell значно підвищує тарифи

Зростання відбудеться на 25-30 грн, і тільки в деяких - від 40 до 75 грн
Мобільний оператор lifecell переводить ряд абонентів на нові вищі тарифи.
lifecell значно підвищує тарифи Фото: з відкритих джерел

У lifecell кажуть, що це перше суттєве підвищення тарифів компанії за останні 2 роки, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу мобільного оператора.

Зміни торкнуться більше половини існуючих тарифних планів.

"В основному це буде зростання на 25-30 грн. І тільки в деяких - від 40 до 75 грн", - відзначають у компанії.

"Lifecell пропонує різні тарифи за ціною та наповненню, що враховують профіль абонента. Хочемо зазначити, що в споживчому кошику витрати на мобільний зв'язок продовжують залишатися дуже низькими в порівнянні з іншими витратами, зокрема, громадський транспорт, продукти харчування, комунальні платежі, бензин і т.д", - відзначають у операторі.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України порушив справу проти операторів зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell Україна" через скорочення терміну дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.

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04 12 2018 11:35
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