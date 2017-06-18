Лісові пожежі у Португалії: вже 57 загиблих, - ОНОВЛЕНО
За словами міністра внутрішніх справ країни Хорхе Гомеса, більшість жертв загинули у автомобілях, коли вогонь охопив дорогу.
Фото:reuters.com
Наразі 59 людей знаходяться у лікарні, 5 - у важкому стані, - повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні дані.
За даними поліції, причиною пожеж могла стати блискавка, що вдарила у дерево.
Фото:reuters.com
Сотні пожежників борються з пожежами, що почалися в суботу, в районі Педрогао Гранде, за 150 км від Лісабону.
За даними уряду, багато людей загинуло у власних машинах, коли полум'я охопило дорогу.
Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста назвав масштабні лісові пожежі "найбільшою трагедією людського життя, яку ми знали за роки".
Близько 600 пожежників з суботи борються з полум'ям в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.
Оновлення: Через масштабні лісові пожежі, що охопили район у Португалії, українці не постраждали.
"Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців", - повідомляє консульська служба МЗС України.
Кількість жертв масштабних лісових пожеж, що спалахнули в центральній частині Португалії, зросла до 62, - повідомляє агентство АР.
Як зазначається, Португалія у зв'язку з пожежами оголосила триденну жалобу за загиблими.
Сотні пожежників та військових борються з пожежами, що почалися в суботу в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.
У консульській службі закликали українців утриматися від відвідання місцевості в Португалії, в якій триває пожежа.
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу один із свідків події.
Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.
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