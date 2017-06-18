Лісові пожежі у Португалії: вже 57 загиблих, - ОНОВЛЕНО

Жителі прилеглих сіл були змушені покинути свої будинки

Кількість жертв масштабних лісових пожеж, що спалахнули в центральній частині Португалії, зросла до 57.

За словами міністра внутрішніх справ країни Хорхе Гомеса, більшість жертв загинули у автомобілях, коли вогонь охопив дорогу.

Фото:reuters.com

Наразі 59 людей знаходяться у лікарні, 5 - у важкому стані, - повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні дані.

За даними поліції, причиною пожеж могла стати блискавка, що вдарила у дерево.

Фото:reuters.com

Сотні пожежників борються з пожежами, що почалися в суботу, в районі Педрогао Гранде, за 150 км від Лісабону.

За даними уряду, багато людей загинуло у власних машинах, коли полум'я охопило дорогу.

Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста назвав масштабні лісові пожежі "найбільшою трагедією людського життя, яку ми знали за роки".

Близько 600 пожежників з суботи борються з полум'ям в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.

Оновлення: Через масштабні лісові пожежі, що охопили район у Португалії, українці не постраждали.

"Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців", - повідомляє консульська служба МЗС України.

Кількість жертв масштабних лісових пожеж, що спалахнули в центральній частині Португалії, зросла до 62, - повідомляє агентство АР.

Як зазначається, Португалія у зв'язку з пожежами оголосила триденну жалобу за загиблими.

Сотні пожежників та військових борються з пожежами, що почалися в суботу в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.

У консульській службі закликали українців утриматися від відвідання місцевості в Португалії, в якій триває пожежа.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу один із свідків події.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.