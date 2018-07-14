Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Літак Ryanair здійснив екстрену посадку через падіння тиску в салоні: 30 постраждалих

Пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах
Рейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до хорватського міста Задар здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан через падіння тиску у салоні.
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку через падіння тиску в салоні: 30 постраждалих Фото: GETTY IMAGES

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю, повідомляє Deutsche Welle.

"Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані", - повідомили в німецькій поліції.

Повідомляється, що близько 30 пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

Авіакомпанія Ryanair організовує для пасажирів інший літак, який має вилетіти до Хорватії зранку.

Нагадаємо, що в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку пасажирський літак рейсу "Київ – Анталія", на борту якого перебували 180 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2018 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.