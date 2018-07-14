CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до хорватського міста Задар здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан через падіння тиску у салоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку через падіння тиску в салоні: 30 постраждалих
Пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах
Фото: GETTY IMAGES
Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю, повідомляє Deutsche Welle.
"Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані", - повідомили в німецькій поліції.
Повідомляється, що близько 30 пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.
Авіакомпанія Ryanair організовує для пасажирів інший літак, який має вилетіти до Хорватії зранку.
Нагадаємо, що в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку пасажирський літак рейсу "Київ – Анталія", на борту якого перебували 180 осіб.
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14 07 2018 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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