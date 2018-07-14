Літак Ryanair здійснив екстрену посадку через падіння тиску в салоні: 30 постраждалих

Пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах

Рейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до хорватського міста Задар здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан через падіння тиску у салоні.

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю, повідомляє Deutsche Welle.

"Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані", - повідомили в німецькій поліції.

Повідомляється, що близько 30 пасажирів літака доставили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

Авіакомпанія Ryanair організовує для пасажирів інший літак, який має вилетіти до Хорватії зранку.

Нагадаємо, що в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку пасажирський літак рейсу "Київ – Анталія", на борту якого перебували 180 осіб.