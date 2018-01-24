Ломаченко спростував інформацію про бій проти Пак'яо

Українець побоюється, що він при будь-якому розкладі понесе репутаційні втрати після бою з Пак'яо

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко спростував інформацію про свій можливий бій проти екс-чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо.

Українець заявив, що йому був цікавий цей бій на самому початку, однак потім він зрозумів, що ймовірність його проведення занадто низька через низку факторів, повідомляє Boxing.ua.

"Пак'яо зараз боєць ваги 66 кг, а я зараз тільки намагаюся перейти в 61 кг. Якщо я зараз відразу полізу в 66 кг або 63 кг, це буде абсолютно нерозумно і нелогічно просто фізіологічно. Тому, на сьогоднішній момент, конкретно протягом цього року, я цей бій не візьму", - сказав Ломаченко.

Також українець побоюється, що він при будь-якому розкладі понесе репутаційні втрати після бою з Пак'яо.

"Потім, якщо раптом підніметься питання битися з Пак'яо, як би я не провів цей бій, все одно скажуть "ти побив старого, ти загнав його не в його вагу", адже зрозуміло, що я не буду через рік в 66 кг битися. Загалом, в цій ситуації я знову нічого не виграю", - додав українець.

Раніше чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо заявив, що проводить переговори про бій з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком.