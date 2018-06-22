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Лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовне перевезення ручної поклажі

Відтепер гарантію перевезення ручної поклажі в салоні літака отримають лише ті, хто придбав Wizz Priority
Угорський лоукостер Wizz Air змінює правила перевезення ручної поклажі на своїх рейсах.
Лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовне перевезення ручної поклажі Фото: openlviv.net

Ручна поклажа пасажирів, які не купили послугу пріоритетної посадки, буде переміщена у багажний відділ, обслуговуючим персоналом перед посадкою в літак і повернута на стрічку видачі багажу після приземлення, - повідомляє прес-служба компанії.

Wizz Priority - це платна послуга, яка дає право першочергового потрапляння в салон літака і можливість мати з собою додаткову маленьку сумку (наприклад, для ноутбука).

Wizz Air, найбільший лоукост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air відкриє три нові маршрути з Києва в країни Європи.

 

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22 06 2018 13:41
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