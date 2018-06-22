Лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовне перевезення ручної поклажі

Відтепер гарантію перевезення ручної поклажі в салоні літака отримають лише ті, хто придбав Wizz Priority

Угорський лоукостер Wizz Air змінює правила перевезення ручної поклажі на своїх рейсах.

Ручна поклажа пасажирів, які не купили послугу пріоритетної посадки, буде переміщена у багажний відділ, обслуговуючим персоналом перед посадкою в літак і повернута на стрічку видачі багажу після приземлення, - повідомляє прес-служба компанії.

Wizz Priority - це платна послуга, яка дає право першочергового потрапляння в салон літака і можливість мати з собою додаткову маленьку сумку (наприклад, для ноутбука).

Wizz Air, найбільший лоукост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.