Льовочкін каже, що люди Авакова незаконно стежать за ним

У прес-службі зазначають, що поліція переслідує також і сім'ю опоблоківця

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".

"На адресу Сергія Льовочкіна звучать погрози фізичного усунення, які виходять від керівництва МВС. Так, нещодавно ми отримали інформацію про планований за їх участю замах на опозиційного політика", – йдеться в повідомленні прес-служби депутата від 18 жовтня.

Також у народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.

"Його сім'я, включаючи неповнолітніх дітей, незаконно переслідується в рамках сфабрикованих на замовлення нинішнього керівництва МВС кримінальних справ", – йдеться в повідомленні.

Також опоблоківець нагадує, що з 2016 року не розслідувано підпал будівлі телеканалу "Інтер". На його думку, за цим підпалом стоять міністр внутрішніх справ і його підручні.

На думку Льовочкіна, керівники "Народного фронту" "використовують свої "квоти" у владі для політично мотивованих переслідувань своїх опонентів та пов'язаних з ними бізнесів".

Нагадаємо, у вересні народні депутати підтримали ініціативу "Вільних Людей" щодо притягнення Сергія Льовочкіна до кримінальної відповідальності. У зверненні, підтриманому 20 народними депутатами, відзначається, що розслідування справи про конституційний переворот, який привів до узурпації влади колишнім президентом України Віктором Януковичем, буде неповним без притягнення до відповідальності колишніх співробітників Адміністрації президента, зокрема її екс-глави Сергія Льовочкіна.

Минулого року Льовочкін звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в хамстві і брехні.

Арсен Аваков вважає, що депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін відповідальний за розгін Майдану.