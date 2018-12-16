Лукашенко провів таємну нараду щодо "російського тиску" на незалежність Білорусі

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко провів закриту нараду з вищими чиновниками.

На нараді обговорювалися заходи, які необхідно вжити "в умовах тиску з російської сторони". Нарада відбулася кілька днів тому, проте про неї виданню "Наша нива" стало відомо лише 15 грудня.

"Була велика нарада у президента. (На ній говорилося - ред.) до кінця стояти за незалежність. Всі підтримали це", - повідомило джерело.

На нараді деякі люди з уряду висловлювали думки, що "на податкові маневри потрібно відповідати не нарадами, а реформами".

"Питання Росії було порушено. Серед доручень - пильно стежити за інформаційним полем", - повідомило інше джерело з державних структур.

Нагадаємо, що Лукашенко поставив завдання озброїти армію країни, створюючи власні зразки озброєння і модернізовуючи наявні.

"Ми повинні в будь-якій точці Білорусі (якщо щось раптом станеться) швидко з'явитися, нанести удар по бандитам і тим, хто посміє до нас сунутися, і піти. Не факт, що нам допоможуть, якщо раптом щось трапиться. Прикладів більш ніж достатньо. Ми бачимо поведінку деяких тут союзників. Ну, окрім Росії, напевно, нам розраховувати нема на кого. І навіть на Росію ми не можемо на 100% покластися", - зазначив він.

Також, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.