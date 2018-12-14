Лукашенко заявив, що Україна відхилила його допомогу в припиненні війни на Донбасі

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тій межі"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна відхилила його пропозицію допомогти в припиненні війни на Донбасі.

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тій межі, враховуючи, що до мене нормально російські люди ставляться і українці, і вибори там провести за Мінською угодою ... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, перш за все Порошенко й українці, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський", - заявив Лукашенко на прес-конференції в п'ятницю, повідомляє "Интерфакс-Запад".

Водночас він закликав до практичних кроків для вирішення конфлікту на сході України, інформує "Белта".

"Чи нам - слов'янам - воювати тут. Ми ж на одне обличчя, ми одні і ті ж люди", - вважає Лукашенко.

На його думку, війну можна припинити "прощенням".

"Ми втрьох [Росія, Україна і Білорусь] вирішити можемо. Як це зробити? Треба сісти і подумати, але для цього треба відмовитися від нападок. Може, десь щось за дужки вивести, десь щось пробачити на цьому етапі. Слухайте, німцям ж пробачили - 30 мільйонів загинуло - майже забули. Слава богу, цього ще в наших відносинах немає. Так давайте робити кроки в цьому напрямку", - сказав він.

Лукашенко вважає: якщо не припинити бойові дії, то незабаром на Донбасі з'являться "відморожені нацмени".

"Що далі, то гірше. Я вам скажу свою позицію: всі бояться, що там буде НАТО. Я нещодавно Володимиру Володимировичу сказав: слухай, ми з тобою скоро Господа будемо просити, щоб там було НАТО, а не відморожені нацмени з рушницею. Ось до чого ми можемо довести", - заявив він.

"Вас не дивує, що в цей момент США виходять з договору про обмеження ракет малої і середньої дальності. А тепер уявіть на хвилинку, що у мене під Гомелем стоятимуть ракети з ядерними боєголовками, а у вас під Ростовом. Як вам таке? Ми що, цього хотіли? Тому поки не пізно, треба голову в руки взяти і не кричати гамором, а щось зробити, щоб цьому завадити", - заявив білоруський лідер.

Додамо, Білорусь готова допомогти у вирішенні конфлікту на Донбасі і взяти на себе контроль на російсько-українському кордоні. Лукашенко додав, що також необхідно знайти компроміс в питанні введення миротворців на Донбас.