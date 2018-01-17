Луценко назвав конфлікт ГПУ й НАБУ найбільшою помилкою минулого року
На цьому він наголосив на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, повідомляє "Укрінформ".
"Я не хочу зараз говорити хто перший починав, просто це не потрібно. В будь-якому разі я вважаю це найбільшою помилкою минулого року - публічне з'ясування стосунків між правоохоронною системою України", - підкреслив Луценко.
Генпрокурор нагадав, що перед Новим роком у нього відбулася зустріч з керівником НАБУ Артемом Ситником, в рамках якої вони дійшли висновку, що будь-яке продовження публічних атак між правоохоронними органами шкодить передусім Україні.
"Ми домовилися, що подібного більше допускати не будемо",- запевнив Луценко.
При цьому він зазначив, що торік НАБУ передало до суду близько 90 справ, які на 40 відсотків базувались на матеріалах правоохоронної системи на чолі з ГПУ.
"Спільна діяльність на 40 відсотків з ними - це добра відповідь тим, хто розказує про війну між НАБУ і ГПУ. Ніякої війни немає, є співпраця, але тільки там, де вони діють в законній площині", - наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, НАБУ заявило, що в Україні почали реалізувати "великий план", головною метою якого є знищення НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
США, Євросоюз і Великобританія випустили жорсткі заяви на захист НАБУ, звинувативши Генпрокуратуру і Службу безпеки в зриві операції бюро і втручанні в його роботу.
6 грудня в парламенті з'явився законопроект про звільнення директора НАБУ без аудиту. Співавторами виступили голови фракцій "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт". Документ оперативно внесли в порядок денний засідання Ради в четвер, проте пізніше проект закону з порядку зник після різкої реакції Заходу, зокрема МВФ і Світового банку.
Європарламент також висловив підтримку НАБУ і закликав Україну до консолідації.
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