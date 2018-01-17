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Луценко назвав конфлікт ГПУ й НАБУ найбільшою помилкою минулого року

Ситник і Луценко дійшли висновку, що будь-яке продовження публічних атак між правоохоронними органами шкодить передусім Україні
Генпрокурор Юрій Луценко вважає публічне з'ясування стосунків між правоохоронними органами, зокрема, між ГПУ та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), найбільшою помилкою минулого року.
Луценко назвав конфлікт ГПУ й НАБУ найбільшою помилкою минулого року Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

На цьому він наголосив на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, повідомляє "Укрінформ".

"Я не хочу зараз говорити хто перший починав, просто це не потрібно. В будь-якому разі я вважаю це найбільшою помилкою минулого року - публічне з'ясування стосунків між правоохоронною системою України", - підкреслив Луценко.

Генпрокурор нагадав, що перед Новим роком у нього відбулася зустріч з керівником НАБУ Артемом Ситником, в рамках якої вони дійшли висновку, що будь-яке продовження публічних атак між правоохоронними органами шкодить передусім Україні.

"Ми домовилися, що подібного більше допускати не будемо",- запевнив Луценко.

При цьому він зазначив, що торік НАБУ передало до суду близько 90 справ, які на 40 відсотків базувались на матеріалах правоохоронної системи на чолі з ГПУ.

"Спільна діяльність на 40 відсотків з ними - це добра відповідь тим, хто розказує про війну між НАБУ і ГПУ. Ніякої війни немає, є співпраця, але тільки там, де вони діють в законній площині", - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, НАБУ заявило, що в Україні почали реалізувати "великий план", головною метою якого є знищення НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

США, Євросоюз і Великобританія випустили жорсткі заяви на захист НАБУ, звинувативши Генпрокуратуру і Службу безпеки в зриві операції бюро і втручанні в його роботу.

6 грудня в парламенті з'явився законопроект про звільнення директора НАБУ без аудиту. Співавторами виступили голови фракцій "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт". Документ оперативно внесли в порядок денний засідання Ради в четвер, проте пізніше проект закону з порядку зник після різкої реакції Заходу, зокрема МВФ і Світового банку.

Європарламент також висловив підтримку НАБУ і закликав Україну до консолідації.

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