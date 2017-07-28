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Луценко підтвердив затримання на хабарі "азовця" та помічника Трояна

Юрій Луценко розповів деталі затримання представника МВС
На вимаганні хабара на загальну суму понад 1,5 млн грн затримали заступника керівника ГО Цивільний корпус Азов Бржезинського та помічника заступника глави МВС України Іваштенко.
Луценко підтвердив затримання на хабарі "азовця" та помічника Трояна Фото:112.ua

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В ході спільного з СБУ провадження було задукоментовано та затримано заступника керівника ГО Цивільний корпус Азов Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенко та громадянина Ш." - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Луценко додав, що всі троє підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

За його словами, в рамках розслідування було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника глави МВС Вадима Трояна. Під час обшуків у останнього гроші з хабаря виявити не вдалося.

Луценко також пояснив фотографію, на якій Троян сидить за столом, на якому лежить чорний пакет: "Під час обшуку вилучені 60 тис. грн, які не співпадають за номерами з коштами, отриманими вимагачами. У кожного дома є кошти".

Нагадаємо, що 28 липня ЗМІ опублікували новину про те, що Вадима Трояна затримали на отриманні хабара в 2 млн грн. Троян спростував цю інформацію, назвавши повідомлення ЗМІ фейком.

В МВС повідомили, що він нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень, але наразі ніяких підозр йому не повідомлялося.

Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що 27 липня затримали на вимаганні хабара у понад 1,5 млн грн керівника однієї із громадських організацій та помічника посадової особи Міністерства внутрішніх справ України. Їх імена тоді не оприлюднили.

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