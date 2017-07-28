Луценко підтвердив затримання на хабарі "азовця" та помічника Трояна
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"В ході спільного з СБУ провадження було задукоментовано та затримано заступника керівника ГО Цивільний корпус Азов Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенко та громадянина Ш." - заявив він на своїй сторінці в Facebook.
Луценко додав, що всі троє підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.
За його словами, в рамках розслідування було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника глави МВС Вадима Трояна. Під час обшуків у останнього гроші з хабаря виявити не вдалося.
Луценко також пояснив фотографію, на якій Троян сидить за столом, на якому лежить чорний пакет: "Під час обшуку вилучені 60 тис. грн, які не співпадають за номерами з коштами, отриманими вимагачами. У кожного дома є кошти".
Нагадаємо, що 28 липня ЗМІ опублікували новину про те, що Вадима Трояна затримали на отриманні хабара в 2 млн грн. Троян спростував цю інформацію, назвавши повідомлення ЗМІ фейком.
В МВС повідомили, що він нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень, але наразі ніяких підозр йому не повідомлялося.
Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що 27 липня затримали на вимаганні хабара у понад 1,5 млн грн керівника однієї із громадських організацій та помічника посадової особи Міністерства внутрішніх справ України. Їх імена тоді не оприлюднили.
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