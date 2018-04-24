Луценко розповів, коли можуть звільнити Холодницького

Він додав, що його заява та Ситника вимагають від КДКП звільнити Холодницького з посади

Висновки Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних порушень голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повинні підготувати протягом двох тижнів.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Укрінформ".

"Ведуться активні слідчі дії. У п'ятницю і сьогодні (24 квітня – УП) ми здобули остаточне підтвердження того, що у діях і вказівках пана Холодницького вбачаються грубі порушення наших нормативно-правових документів – підкреслюю, з моєї точки зору. Вона не співпадає у даному випадку з паном Ситником (директора НАБУ – ред.) Я поки що не бачу підстав для кримінального переслідування, хоча не можу його виключити", - розповів генпрокурор.

Він додав, що його заява та Ситника вимагають від КДКП звільнити Холодницького з посади.

Луценко припустив, що висновок доповідача у цій справі буде готовий цього тижня або на початку наступного.

"У ситуації з керівником САП – це спільна операція і спільна позиція НАБУ та ГПУ, адже отримані у ході спільних дій матеріали показують наявність серйозних проблем із базовими цінностями керівника антикорупційного правоохоронного органу і реальними діями", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.